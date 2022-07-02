Володин: Британия убеждает Европу воевать с Россией до последнего украинца
Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что правительство Великобритании толкает страны Европы на войну против Росси руками граждан Украины.
2 июня глава российской Государственной думы Вячеслав Володин обвинил администрацию Лондона в заявлениях, подталкивающих Украину отказаться от переговоров с Россией. Также Володин утверждает, что британское правительство хочет, чтобы страны Евросоюза снабжали Киев оружием с целью ведения боевых действий до последнего гражданина Украины, способного держать в руках автомат.
По мнению Вячеслава Володина, подобные попытки Великобритании воевать руками других государств исходят из её привычки жить за счёт других, что продиктовано колонизаторским прошлым данной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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