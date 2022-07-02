Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что правительство Великобритании толкает страны Европы на войну против Росси руками граждан Украины.

2 июня глава российской Государственной думы Вячеслав Володин обвинил администрацию Лондона в заявлениях, подталкивающих Украину отказаться от переговоров с Россией. Также Володин утверждает, что британское правительство хочет, чтобы страны Евросоюза снабжали Киев оружием с целью ведения боевых действий до последнего гражданина Украины, способного держать в руках автомат.

По мнению Вячеслава Володина, подобные попытки Великобритании воевать руками других государств исходят из её привычки жить за счёт других, что продиктовано колонизаторским прошлым данной страны.