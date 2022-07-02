Глава Генштаба Герасимов проверил командные пункты ВС РФ на Украине

Как вырастить яркую ароматную зелень: главные ошибки в уходе за укропом и петрушкой

Выращивание пряных трав - задача несложная, но результат не всегда оправдывает ожидания. Почему укроп и петрушка растут чахлыми, бледными и почти не дают аромата - разобраться помогут эксперты.

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