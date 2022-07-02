Глава Генштаба Герасимов проверил командные пункты ВС РФ на Украине

Валерий Герасимов проинспектировал российские командные пункты сил ВС РФ, задействованных в спецоперации на Украине.

2 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ Валерий Герасимовы посетил командные пункты российских военных, задействованных в спецоперации на Украине.

Во время своего визита в центры управления российскими войсками Герасимов подчеркнул необходимость стабильной работы автоматизированных систем управления боевыми ресурсами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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