Глава Генштаба Герасимов проверил командные пункты ВС РФ на Украине
Валерий Герасимов проинспектировал российские командные пункты сил ВС РФ, задействованных в спецоперации на Украине.
2 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ Валерий Герасимовы посетил командные пункты российских военных, задействованных в спецоперации на Украине.
Во время своего визита в центры управления российскими войсками Герасимов подчеркнул необходимость стабильной работы автоматизированных систем управления боевыми ресурсами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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