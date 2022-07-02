Чернобыльская АЭС: как можно было предотвратить аварию

Трагедия на чернобыльской АЭС - одна из самых страшных аварий XX века. Она несет с собой много тайн. Но действительно ли нельзя было предотвратить аварию?

Под конец XX века в мире произошел прорыв. Новые электростанции давали новую надежду. «Мирный атом» и его применение могло решить большую проблему для всего человечества. Однако новые технологии дали страшный сбой и 26 апреля 1986 года произошло страшное: взорвался реактор на Чернобыльской АЭС.

Как начиналась разработка и строительство

Планировка и разработка электростанции велась долго. В 1954 году в Обнинске Калужской области РСФСР была запущена первая в мире атомная электростанция. Это действительно считался прорыв и советские чиновники гордились перед США, что начали первыми новой ступени в энергетике. Город уже сразу был предопределен своим расположением - Припять.

Запуск осуществлялся планомерно. Уже в 1977 году первый энергоблок дал первую электроэнергию. А в 1983 году был введен последний, позже трагично известный, 4-й энергоблок. Есть подробности, о которых мало чего известно - была еще одна авария. Происходил разрыв технологического канала. Но все устранили, народу ничего не сказали.

Также умалчивалось о том, что последний реактор был не совсем верно построен и нес опасность. Также не были учтены особенности работы с водой. Все ждали результатов и наращивания мощности - получили губительный результат.

Что послужило причиной взрыва?

Сказать наверняка очень сложно, но существует ряд догадок.

Во-первых неправильный ход строительства и большое количество ошибок, которые нарушили всевозможные меры безопасности.

Во-вторых эксперименты были проведены не вовремя. С 25 на 26 апреля случился взрыв ровно в то время, когда произошел взрыв. Уже знавши, что эксперимент вышел из-под контроля, его продолжили осуществлять. Многие за это получили большие тюремные сроки. Например, директор АЭС Виктор Брюханов – 10 лет лишения свободы.

Ну и наконец та реакция, которая последовала от советских руководителей, была совершенно неправильная. Советская власть показала насколько она стала слабая и немощная.