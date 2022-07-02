Как вырастить яркую ароматную зелень: главные ошибки в уходе за укропом и петрушкой

Выращивание пряных трав - задача несложная, но результат не всегда оправдывает ожидания. Почему укроп и петрушка растут чахлыми, бледными и почти не дают аромата - разобраться помогут эксперты.

Старые семена

Из семян с давним сроком хранения не вырастет ничего хорошего. Они сохраняют хорошую всхожесть не более трех лет.

Плохая подготовка семенного материала

Не нужно перед посевом замачивать семена в кипятке, несмотря на существующие рекомендации. Высокая температура ухудшает всхожесть в несколько раз.

Допустимые способы замачивания:

в горячей воде при t не более +50;

в перекиси водорода до 5 минут (потом хорошо промыть);

в водке (с последующим промыванием).

Посев сделан неравномерно

Чтобы равномерно распределить семена и, соответственно, получить ровные всходы, надо укладывать посадочный материал на твердую поверхность.

Добиться этого можно, сформировав плотные аккуратные канавки, например, с помощью доски.

Семена слишком заглублены

Оптимально покрывать высаженные в бороздки семена слоем земли в полтора-два сантиметра. Так всходы без труда пробьются на поверхность и быстро пойдут в рост.

Неправильный выбор места

Растения любят хорошо освещенные участки, и лучше их выращивать не в теплице, а в открытом грунте.

Густо посадили

На плотной, плохо структурированной и бедной почве растения итак будут плохо развиваться. А если еще при этом сделать густые посевы, тогда точно хорошего урожая не дождешься.

После прорастания всходы при необходимости надо дополнительно прореживать.

Дефицит азота

Зелень активно накапливает нитраты, поэтому дозировку при внесении азотных удобрений надо жестко соблюдать. И желательно отдать предпочтение органическим подкормкам.

Высаживая пряности, недо подобрать разные сорта. Кудрявая петрушка хуже переносит зиму в отличие от обычной листовой.

Есть укроп для получения пучковой зелени и такой, который дает ароматные соцветия, что в дальнейшем пригодится для зимней консервации.