Потопленный украинской ракетой корабль ВС РФ «Саратов» подняли со дна в Бердянске
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что сегодня со дна акватории бердянского порта поднят затонувший российский корабль "Саратов".
2 июня сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о проведении успешной операции по подъёму затонувшего российского корабля "Саратов", разработанного в рамках проекта "Сапфир". По словам Рогова, операция завершилась успехом и корабль был поднят на поверхность.
Также Владимир Рогов сообщил, что 24 марта российский корабль "Саратов" был подбит украинской ракетой "Точка-У", после чего экипаж корабля сам потопил судно для избежания взрыва снарядов во время начавшегося пожара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Потопленный украинской ракетой корабль ВС РФ «Саратов» подняли со дна в Бердянске
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