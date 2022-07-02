Потопленный украинской ракетой корабль ВС РФ «Саратов» подняли со дна в Бердянске

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что сегодня со дна акватории бердянского порта поднят затонувший российский корабль "Саратов".

2 июня сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о проведении успешной операции по подъёму затонувшего российского корабля "Саратов", разработанного в рамках проекта "Сапфир". По словам Рогова, операция завершилась успехом и корабль был поднят на поверхность.

Также Владимир Рогов сообщил, что 24 марта российский корабль "Саратов" был подбит украинской ракетой "Точка-У", после чего экипаж корабля сам потопил судно для избежания взрыва снарядов во время начавшегося пожара.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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