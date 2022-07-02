В Хургаде акула откусила женщине руку и ногу, нападение оказалось смертельным

В Египетском городе Хургада произошло нападение акулы на женщину. В результате полученных травм она умерла.

Трагедия случилась неподалеку от курорта Сахл-Хашиш, когда местная жительница купалась в Красном море.

Погибшая была гражданкой Австрии, ей было 68 лет. В последнее время она постоянно жила в Египте.

Акула откусила женщине руку и ногу, но та все же попыталась самостоятельно добраться до берега. После этого ее вытащили, а затем в состоянии шока отправили в больницу.

Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось. Она умерла по пути в клинику.

Некоторые свидетели говорили, что спасательные службы действовали слишком медленно, скорая тоже не спешила на помощь.

В связи с инцидентом в данном районе на 3 дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка.

Предполагается, что акулу привлекло скопление мелкой рыбы. Туристы часто подкармливают морских обитателей, поэтому их здесь достаточно много.