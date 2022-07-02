Bloomberg: экономика США на грани рецессии

Финансисты JPMorgan Chase поделились неутешительным прогнозом будущего экономики США.

Представители американского банка JPMorgan Chase заявили в интервью издательству Bloomberg, что экономика Соединённых Штатов Америки в настоящее время находится в шаге от начала рецессии. Сообщается, финансисты пришли к выводу о начале спада экономического роста на американском континенте из-за того, что начало этого года стало худшим для биржевых индексов США.

Однако, сотрудники одного из крупнейших американских банков не теряют надежд на восстановление американской экономики и надеются, что наниматели не будут сокращаться своих сотрудников для поддержания экономической стабильности в США.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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