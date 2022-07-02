ВВС Израиля атаковали птицефабрики на юге Сирии, два мирных жителя ранены

В субботу утром израильский авиаудар был нанесен по западному побережью Сирии, в результате чего двое мирных жителей получили ранения, сообщило министерство обороны Сирии.

«Около 6:30 утра израильская армия противника нанесла удар в районе города Аль-Хамидия к югу от Тартуса», — говорится в сообщении министерства обороны.

Рейд производился из Средиземного моря к западу от ливанского города Триполи.

«Пострадали двое мирных жителей, в том числе женщина», — говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ВВС Израиля атаковали птицефабрики.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), неправительственной организации с разветвленной сетью источников в Сирии, это «склады, в которых раньше размещался скот и которые теперь «Хизбалла» можеь использовать для хранения оружия и в коммерческих целях».

С начала войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни авиаударов по позициям сирийской армии, иранских сил и ливанской «Хизбаллы», союзников сирийского режима. Израиль редко комментирует свои удары по Сирии, но заявляет, что не позволит Ирану распространить свое влияние у границ Израиля.

В прошлом месяце израильские ВВС бомбили аэропорт Дамаска, расположенный на юге сирийской столицы, повредив здания и выведя из строя взлетно-посадочные полосы. По данным OSDH, израильские ракеты были нацелены на склады, принадлежащие ливанской «Хизбалле» и иранским силам, недалеко от аэропорта, а также на единственную все еще используемую взлетно-посадочную полосу в аэропорту.