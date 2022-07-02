Войска России освободили Золотаревку для полного окружения Лисичанска

Российские военные заняли населённый пункт Золотаревка с целью окружить Лисичанск со всех сторон.

Российское информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что журналист интернет-ресурса в ЛНР стал свидетелем освобождения населённого пункта Золотаревка, расположенного вблизи Лисичанска, где наблюдается большое скопление украинских военных.

Теперь российские силы военной спецоперации совместно с народной милицией ЛНР хотят освободить от присутствия ВСУ город Белогоровка, до которого следует идти ещё шесть километров с попутными наступательными действиями. В случае его занятия Лисичанск будет полностью окружён.