Минэнерго Германии ожидает запуска СПГ-терминалов в конце года

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предполагает, что первые два временных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут введены в эксплуатацию на рубеже 2022/2023 годов.

Федеральное правительство арендовало четыре плавучих терминала сжиженного газа, сообщил Хабек газете Welt am Sonntag.

«Два корабля уже доступны в этом году и будут использоваться в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле на рубеже 2022/23 года», - сообщил министр.

Минэнерго работает в тесном сотрудничестве с федеральными землями.

«Здесь за этим следят все, потому что в конечном итоге мы должны установить темп, которого никогда раньше не существовало в Германии», — сказал Хабек газете.

С помощью плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) Германия намерена способствовать поставкам газа не из российских источников.