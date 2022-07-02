Минэнерго Германии ожидает запуска СПГ-терминалов в конце года
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предполагает, что первые два временных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут введены в эксплуатацию на рубеже 2022/2023 годов.
Федеральное правительство арендовало четыре плавучих терминала сжиженного газа, сообщил Хабек газете Welt am Sonntag.
«Два корабля уже доступны в этом году и будут использоваться в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле на рубеже 2022/23 года», - сообщил министр.
Минэнерго работает в тесном сотрудничестве с федеральными землями.
«Здесь за этим следят все, потому что в конечном итоге мы должны установить темп, которого никогда раньше не существовало в Германии», — сказал Хабек газете.
С помощью плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) Германия намерена способствовать поставкам газа не из российских источников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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