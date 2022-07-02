Минэнерго Германии ожидает запуска СПГ-терминалов в конце года

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек  предполагает, что первые два временных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут введены в эксплуатацию на рубеже 2022/2023 годов.

Федеральное правительство арендовало четыре плавучих терминала сжиженного газа, сообщил Хабек газете Welt am Sonntag.

«Два корабля уже доступны в этом году и будут использоваться в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле на рубеже 2022/23 года», - сообщил министр.
Минэнерго  работает в тесном сотрудничестве с федеральными землями.

«Здесь за этим следят все, потому что в конечном итоге мы должны установить темп, которого никогда раньше не существовало в Германии», — сказал Хабек газете.

С помощью плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) Германия намерена способствовать поставкам газа не из российских источников.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 