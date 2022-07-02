Группировке «О» армии РФ осталось 6 километров до полного окружения Лисичанска
Российская группировка войск "Отважные" практически полностью окружили Лисичанск для зачистки от украинских военных.
Утром субботы группировка "О" ("Отважные") вооружённых сил России заняла город Золотарёвка, полностью вытеснив украинских солдат из данного населённого пункта. По данным российских журналистов, теперь коалиция ВС РФ и Луганской Народной республики вплотную приблизились к освобождению Лисичанска от солдат армии Украины.
Сообщается, что для полного окружения и контроля над Лисичанском союзным войскам России и ЛНР нужно пройти шесть километров вглубь линии фронта и занять деревню Белогоровка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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