Рогозин: спутники «Роскосмоса» видят не хуже, чем военные
Дмитрий Рогозин заявил, что гражданские спутники «Роскосмоса» ведут круглосуточное наблюдение территории Украины в достаточном разрешении.
Глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своём пресс-релизе, что российские спутники гражданского назначения ведут ежедневное наблюдение и съемку украинских центров принятия решений.
Рогозин подчеркнул, что все спутниковые снимки делаются в разрешении не хуже, чем у НАТО. Также Дмитрий Рогозин сообщил, что все изображения передаются российским центрам принятия решений для создания новых тактик ведения боя с противником.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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