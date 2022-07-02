Рогозин: спутники «Роскосмоса» видят не хуже, чем военные

Дмитрий Рогозин заявил, что гражданские спутники «Роскосмоса» ведут круглосуточное наблюдение территории Украины в достаточном разрешении.

Глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своём пресс-релизе, что российские спутники гражданского назначения ведут ежедневное наблюдение и съемку украинских центров принятия решений.

Рогозин подчеркнул, что все спутниковые снимки делаются в разрешении не хуже, чем у НАТО. Также Дмитрий Рогозин сообщил, что все изображения передаются российским центрам принятия решений для создания новых тактик ведения боя с противником.