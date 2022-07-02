Как защитить посадки от нематоды и сохранить урожай целым и невридимым

Круглые черви наносят вред всем частям растения, ослабляют его и постепенно губят полностью. Бороться с нематодой надо при первых признаках ее появления.

Стеблевые паразиты передвигаются в стеблях, угнетая жизненные силы растения. Поражают такие нематоды лук, чеснок, петрушку, томаты, огурцы, редис.

Тревожные признаки - скрученные пожелтевшие листья.

Листовые разновидности нематод проникают внутрь листа, там, где имеются даже незначительные повреждения. Листики становятся тоньше, вянут, болеют вирусными инфекциями.

Листовые нематоды атакуют садовую землянику, хризантему, тепличные культуры.

Корневые паразиты приводят к загниванию корней, растение слабеет, часто болеет. Признаки - появление взутий на корешках.

Заводятся нематоды через зараженную почву или больные семена. Настораживать всегда должны искривившиеся цветоносы, деформированные листья с бурыми пятнами.

Бороться с нематодой можно так:

сеять сидераты (озимая рожь, овес);

высаживать бобовые (люпин, соя, фасоль, бобы, горох);

вносить аммиачные подкормки (аммиачная селитра - 100 г на 10 л воды, нашатырь - 40 мл на 10 л воды);

подсыпать в посадочные лунки измельченные стебли пижмы.

Пижму нужно заготавливать заранее, чтобы через год иметь эффективное оружие против паразита.