Нелепая смерть в Хугарде: девушку укусила акула

Трагедии на курортах явление хоть и не частое, но периодически без них не обходится. На курорте Хугарда случилось ужасное: белая акула откусила руку и ногу австрийской девушке из-за чего так скончалась.

Трагедия произошла в туристичеком курорте Хугарда в Египте. Девушке откусила руку и ногу белая акула. Подробностей пока не сообщается.

По официальным данным женщина является гражданкой Австрии. Раненную девушку оперативно доставили в госпиталь, где она умерла от полученных травм и большой потери крови. Власти Хугарды отреагировали на данное сообщение, и на несколько дней запретили плавание, дайвинг, рыбалку. Правда в отдельной территории - от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

Полиция изучила видео, где видно как девушка плавала, при этом жертва соблюдала все необходимые меры предосторожности и не заплывала за буйки. На пирсе видно, насколько испуганы туристы и зовут на помощь, однако никто не решается спуститься в воду. К сожалению, раны у девушки были настолько большие, что оказались несовместимы с жизнью.

Девушка здесь находилась уже не впервые. Сейчас она приехала сюда с мужем для экстремального дайвинга.

Такие трагедии дело достаточно редкое, но нужно всегда соблюдать предельную осторожность при купании. Это уже не первый случай гибели туристов на курорте.

Совсем недавно в автокатастрофе в Аланье трагически погиб российский турист.