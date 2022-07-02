Нелепая смерть в Хугарде: девушку укусила акула
Трагедии на курортах явление хоть и не частое, но периодически без них не обходится. На курорте Хугарда случилось ужасное: белая акула откусила руку и ногу австрийской девушке из-за чего так скончалась.
Трагедия произошла в туристичеком курорте Хугарда в Египте. Девушке откусила руку и ногу белая акула. Подробностей пока не сообщается.
По официальным данным женщина является гражданкой Австрии. Раненную девушку оперативно доставили в госпиталь, где она умерла от полученных травм и большой потери крови. Власти Хугарды отреагировали на данное сообщение, и на несколько дней запретили плавание, дайвинг, рыбалку. Правда в отдельной территории - от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.
Полиция изучила видео, где видно как девушка плавала, при этом жертва соблюдала все необходимые меры предосторожности и не заплывала за буйки. На пирсе видно, насколько испуганы туристы и зовут на помощь, однако никто не решается спуститься в воду. К сожалению, раны у девушки были настолько большие, что оказались несовместимы с жизнью.
Девушка здесь находилась уже не впервые. Сейчас она приехала сюда с мужем для экстремального дайвинга.
Такие трагедии дело достаточно редкое, но нужно всегда соблюдать предельную осторожность при купании. Это уже не первый случай гибели туристов на курорте.
Совсем недавно в автокатастрофе в Аланье трагически погиб российский турист.
Опубликовано: Силивончик Алина
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