Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде Джо Байден заявил, что водители могут рассчитывать на высокие цены на бензин, пока Украина не выиграет в противостоянии с Россией.

Один из журналистов спросил у президента, как долго водителям по всему миру придется платить премию за эту войну. Байден ответил: «Столько, сколько потребуется».

По словам Байдена, ситуация на Украине сильно повлияла на Россию. Страна впервые почти за 100 лет отказалась от своего государственного долга.

Президент отметил, что Россия потеряла 15 лет достижений в экономике. Он говорит, что у российской стороны возникают проблемы из-за экспорта технологий.

Джо Байден считает, что в России возникнут проблемы с поддержанием добычи нефти, потому что там нет для этого технологий. То же касается вооружения и некоторых военных систем.

Американский президент подчеркнул, что НАТО будет держаться за Украину. Он уточнил, что смысл заключается в обеспечении их способности справляться с агрессией.

Байден также сказал, что США направят Украине дополнительно 800 миллионов долларов помощи в области безопасности, включая передовые системы ПВО и наступательное оружие.

Пакет помощи будет включать противобатарейные радары, артиллерию, боеприпасы, в том числе для HIMARS.