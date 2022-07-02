Русский мат: как появился и в какой среде больше всего востребован

Даже сам Александр Сергеевич Пушкин не обходился без крепкого словца, а ведь это - классик, основоположник современного русского литературного языка.

Нецензурную лексику нередко ассоциируют с маргинальными слоями населения, тогда как мат встречается практически в каждой социальной группе. Даже сам Александр Сергеевич Пушкин не обходился без крепкого словца, а ведь это - классик, основоположник современного русского литературного языка!

Бытует мнение, будто мат принесли жителям Руси монголо-таатры, однако это не так. Нецензурщина встречается еще в берестяных грамотах XII века, найденных на территории Великого Новгорода.

Мало того - до XVIII века бранные слова встречались и в названиях населённых пунктов, а то и документах. А табуировать мат пытались еше при Иване Грозном - в частности, Стоглавый собор 1551-го года осудил сквернословие, дабы православные «матерны бы не лаялись».

Считается, что мат пришел к нам с языческих времен. В целом брань европейских языков делится на два типа: «анально-экскрементальный» и «сексуальный". Мат относится ко второму, так как основная часть ругательств происходит от трёх слов, связанных с половой сферой.

Многие исследователи считают, что именно по этой причине нецензурщина распространена большей частью в мужских коллективах. Нецензурные ругательства могут быть средством выражения эмоционального напряжения.

Опросы Mail.Ru Group, проведённые в конце 2017 года, показали, что нецензурную лексику используют 59 процентов представителей сильного пола, а среди женщин этот показатель составляет только 32 процента.

Результаты этого же исследования показали, что чаще всего мат используют в таких отраслях, как строительство. Часто используют его работники промышленных предприятий, торговли и даже представители информационных технологий.

Меньше всего матерщинников среди сотрудников сферы образования.

Употребление русского мата противоречиво: он используется в разных слоях общества, однако с другой - такая лексика строго табуирована. В некоторых обществах нецензурные ругательства не под строгим запретом, их используют в кино и литературе, что затрудняет перевод на русский язык.

Вообще эту тему изучают в разных странах: к примеру, в США мат стал публичным, но считается плохим тоном. В итоге в голливудских фильмах встречается большое количество нецензурных слов, и переводчикам приходится заменять их эвфемизмами.

Носители русского языка тоже употребляют мат. Но если его использование носит ситуативный характер, нецензурщина не считается серьёзной проблемой.

Другое дело, если такая лексика используется постоянно. Тогда это свидетельствует о личностных проблемах человека, а также подчеркивает его низкий культурный уровень.