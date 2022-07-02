Рогов: в Бердянске успешно проведена операция по поднятию затонувшего БДК «Саратов»

Затонувший три месяца назад в результате обстрела ВСУ десантный корабль «Саратов» был поднят с морского дна.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале поделился успешными результатами выполнения операции по поднятию с морского дна БДК «Саратов», который был значительно использованными бойцами ВСУ баллистическими ракетами «Точка-У».

Помимо этого Рогов отметил, что судно в порту Бердянска было затоплено экипажем десантного корабля, которые решили предотвратить возможную катастрофу в случае возгорания находившихся на борту боеприпасов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 