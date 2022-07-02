Рогов: в Бердянске успешно проведена операция по поднятию затонувшего БДК «Саратов»
Затонувший три месяца назад в результате обстрела ВСУ десантный корабль «Саратов» был поднят с морского дна.
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале поделился успешными результатами выполнения операции по поднятию с морского дна БДК «Саратов», который был значительно использованными бойцами ВСУ баллистическими ракетами «Точка-У».
Помимо этого Рогов отметил, что судно в порту Бердянска было затоплено экипажем десантного корабля, которые решили предотвратить возможную катастрофу в случае возгорания находившихся на борту боеприпасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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