Зачем на Руси свекровь перед свадьбой водила невестку в баню

Вместе с родственницами, а то и знахарками она осматривала девушку «во всей красе», оценивая фигуру с точки зрения фертильности.

В Древней Руси люди вступали в брак, чтобы продолжить род. Считалось, что дети – Божье благословение, а бездетность воспринималась как большое несчастье. Жениха и невесту накануне проверяли на фертильность (то есть, способность стать родителями).

По данным ВОЗ, по разным причинам около 5% населения планеты лишены возможности иметь детей. В странах Европы и Северной Америки число бесплодных женщин еще выше, достигает 15%, в России данный показатель колеблется в пределах 6-8%.

Если сегодня на фертильность можно провериться с помощью медицины, то как с этим обстояло дело в Древней Руси? Оказывается, и тогда находили свои способы.

К примеру, выбирая невесту для сына, его родители оценивали невестку по количеству детей в семье ее родителей и ближайших родственников. Учитывали внешний вид - в частности, в цене были крупные, полные девушки.

Обязательной частью древнерусских традиций был поход свекрови и невестки в баню накануне свадьбы. Вместе с родсивенницами, а то и знахарками она осматривала девушку «во всей красе», оценивая фигуру с точки зрения фертильности. При этом нес стеснялась осмотреть даже зубы и ногти.

К слову, в Древней Руси не возбранялось парням жениться на беременных женщинах, так как факт нахождения невесты в положении подтверждал, что она способна к родам.

Оценивали на фертильность и женихов. Собирали данные о его семье и родственниках. Если девушке было запрещено гулять до свадьбы, то "удалые молодцы" среди женихов были в цене.

Историки проанализировали возраст вступления в брак женихов и невест из княжеских родов. Большинство девушек выходили замуж в 14-17 лет, их женихам было от 16 до 20.

Законодательством Византийской империи в ту эпоху разрешалось девушкам вступать в брак с 13-ти лет, а юношам – с 15-ти.