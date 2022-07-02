Опытные садоводы рассказали о самых опасных вредителях на моркови и поделились опытом борьбы с ними
Появление вредителей на моркови это досадная неприятность, способная погубить месяцы трудов на садовом участке. Расскажем о самых опасных паразитах и способах борьбы с ними.
Даже при самом трепетном уходе за морковью, исключать вероятность появления паразитов нельзя. В борьбе с вредителями самое главное своевременно выявить их появление. Сделать это можно по первичным признакам начала активности паразитов.
Опасные вредители и способы борьбы с ними:
- Морковная муха. Опасный вредитель способен уничтожить до 80% урожая. При появлении паразита листья начинают приобретать фиолетовый оттенок а корнеплоды гнить и источать неприятный запах. Для борьбы с вредителем используется инсектициды "Актара", "Децис Профи" и "Арриво";
- Проволочник. Червеобразный вредитель рыжевато-бурого цвета. При появлении паразита ботва моркови начинает желтеть и увядать. На корнеплоде видны множественные повреждения. Для уничтожения вредителей используются инсекциды "Базудин", "Престиж" или "Форс".
- Морковная (зонтичная) моль. Поражённая морковь начинает отставать в развитии, корнеплоды формируются мелкие. При раннем обнаружении паразита, морковь обрабатывается мыльным раствором. В запущенной стадии помогут химические средства - "Волиам Флекси" и "Алатар".
Опубликовано: Максим Алексеев
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