Опытные садоводы рассказали о самых опасных вредителях на моркови и поделились опытом борьбы с ними

Появление вредителей на моркови это досадная неприятность, способная погубить месяцы трудов на садовом участке. Расскажем о самых опасных паразитах и способах борьбы с ними.

Даже при самом трепетном уходе за морковью, исключать вероятность появления паразитов нельзя. В борьбе с вредителями самое главное своевременно выявить их появление. Сделать это можно по первичным признакам начала активности паразитов.

Опасные вредители и способы борьбы с ними: