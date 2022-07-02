МИД Латвии подшутил над Захаровой фразой Путина за слова о борще

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ответил на слова Марии Захаровой о том, что украинский борщ внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Накануне представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что ЮНЕСКО внесло борщ в список нематериального культурного наследия, сказав, что русский борщ, в отличие от украинского, в защите не нуждается.

Сегодня днём глава МИД Латвии иронично высмеял заявление Захаровой, использовав фразу"нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Аналогичную фразу ранее использовал Владимир Путин, обратившийся к Владимиру Зеленскому.