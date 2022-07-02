Bloomberg: JPMorgan допустил нефть по $380 за баррель при лимите цен для РФ
Аналитическое агентство JPMorgan утверждает, что стоимость одного барреля нефти будет составлять порядка 380 долларов за баррель, если Запад введёт лимиты цен для России.
Американская газета Bloomberg уведомляет, что специалисты дислоцированного в США банка JPMorgan Chase & Co. обнародовали прогноз, согласно которому баррель нефти может подорожать до 380 долларов в случае, если лидеры государств-участников организации G7 решат ввести лимит цен на российскую нефть.
Эксперты JPMorgan уверены, что ответным шагом Москвы на подобные санкции станет сокращение нефтедобычи на пять миллионов баррелей в сутки, что и станет причиной роста цены на энергоресурс. При этом в Bloomberg отметили, что подобная стоимость нефти является катастрофически высокой для стран Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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