Какими двумя важными элементами надо подкормить летом перцы, томаты и огурцы для повышения урожайности
Ближе к экватору лета период становится горячим во всех отношениях, начинают завязываться плоды, и растения требуют особого внимания.
Конец июня-начало июля - период активного цветения и завязывания плодов баклажанов, перцев, огурцов, томатов. В это время им нужно дать хорошую подкормку, которая поможет ускорить процессы завязывания, наливания и укрупнения плодов.
Речь идет о магнии. Чаще всего это вещество берут из сульфата магния (1 ст. л. на 10 л воды). Опрыскивать один раз в 10 дней.
Если провести подкормку под корень, в раствор надо добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Повторять подкормку раз в 2 недели.
Из органических подкормок магний проще всего найти магний в зеленом удобрении. Полученный зеленый раствор надо разбавить водой 1:10, поливать раз в неделю, из расчета 1 л на растение.
Еще один важный компонет - бор. При использовании в этих целях порошка «Маг-бора» нужно 10-15 гр. порошка на 10 л воды, обработать по листу. При использовании «Борогум-М» достаточно 3 ч. л. на 1 л воды, опрыскать растение.
Обработку боросодержащими препаратами нужно провести 2-3 раза за сезон.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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