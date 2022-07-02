Какими двумя важными элементами надо подкормить летом перцы, томаты и огурцы для повышения урожайности

Ближе к экватору лета период становится горячим во всех отношениях, начинают завязываться плоды, и растения требуют особого внимания.

Конец июня-начало июля - период активного цветения и завязывания плодов баклажанов, перцев, огурцов, томатов. В это время им нужно дать хорошую подкормку, которая поможет ускорить процессы завязывания, наливания и укрупнения плодов.

Речь идет о магнии. Чаще всего это вещество берут из сульфата магния (1 ст. л. на 10 л воды). Опрыскивать один раз в 10 дней.

Если провести подкормку под корень, в раствор надо добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Повторять подкормку раз в 2 недели.

Из органических подкормок магний проще всего найти магний в зеленом удобрении. Полученный зеленый раствор надо разбавить водой 1:10, поливать раз в неделю, из расчета 1 л на растение.

Еще один важный компонет - бор. При использовании в этих целях порошка «Маг-бора» нужно 10-15 гр. порошка на 10 л воды, обработать по листу. При использовании «Борогум-М» достаточно 3 ч. л. на 1 л воды, опрыскать растение.

Обработку боросодержащими препаратами нужно провести 2-3 раза за сезон.