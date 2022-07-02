В Варшаве требуют изгнать украинских беженцев с территории Польши
В Польше началась митинги из-за усталости местных жителей от украинских беженцев.
В Польше начали проходить многочисленные митинги из-за засилья украинских беженцев.
С начала СВО польское правительство предоставило возможность получения украинцами убежища на территории страны, а также назначило для беженцев специальные пособия, которые были отменены в пятницу, 1 июля 2022 года, из-за нежелания граждан Украины самостоятельно себя содержать.
По информации СМИ, поляки устали предоставлять кров над головой неблагодарным украинцам, которые проявляют неуважение к местным, пьянствуют, устраивают драки и отказываются устраиваться на работу, что и послужило причиной начала митингов в Польше.
Помимо этого, граждане Польши требуют от своего правительства отмены антироссийских санкций, которые значительно снизили их уровень жизнь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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