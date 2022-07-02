Бывалые садоводы поделились секретом правильной поливки картофеля

Нарушение водяного баланса может свести на нет все усилия по выращиванию картофеля. Расскажем, как правильно поливать картофель на открытом грунте.

Клубень картофеля на 80% состоит из воды. Поэтому полив - один из основных агротехнических мероприятий при выращивании этой культуры.

Недостаток воды в почве приводит к снижению урожайности и питательной ценности клубней. Картофель становиться уязвимым для пагубного воздействия паразитов и болезней.

Правила полива картофеля:

Сразу после посадки поливать грядки не нужно. Для первой фазы развития растения ему вполне будет достаточно влаги из почвы;

Полив необходимо сочетать с рыхлением почвы, для повышения её влагопроницаемости;

В зависимости от качества грунта, меняется и техника поливов. Тяжёлые почвы орошаются интенсивно, но не часто, лёгкие - наоборот;

Вода для поливов должна быть тёплая и настоявшаяся. Температура 24-26 градусов Цельсия;

Поливается картофель вечером.

За две недели до планируемого сбора урожая картофеля, поливы прекращаются.