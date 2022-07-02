Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Херсоне

Сотрудники МВД России не допустили совершение бывшим старостой одного из сёл Виктором Маруняком крупного теракта в Херсоне.

Главное управление МВД Херсонской области в своём Telegram-канале сообщило о том, что сотрудники российских спецслужб смогли не допустить совершение очередного крупного теракта в Херсоне.

Согласно сообщению представителей ГУ МВД Херсонской области, работники российских спецслужб обнаружили конденсаторную подрывную машинку, которая была оперативно деактивирована.

По предварительным данным, этот теракт был запланирован бывшим старостой одного из сёл Херсонщины Виктором Маруняком.