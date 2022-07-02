Заключенный из Техаса просит отложить его смертную казнь, чтобы он мог пожертвовать почку

Рамиро Гонсалес получил смертный приговор за убийство 18-летней Бриджит Таусенд. Останки девушки нашли только через 2 года после ее исчезновения.

Гонсалесу должны сделать смертельную инъекцию 13 июля. Но он попросил отложить его казнь на 30 дней, чтобы стать донором почки.

Адвокаты Гонсалеса обратились к губернатору, а также в Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Техаса. К обращению прилагается письмо рукоположенного еврейского священнослужителя из Мэриленда Майкла Зоосмана, который переписывался с Гонсалесом.

Священник утверждает, что желание Гонсалеса не связано с попыткой отсрочить казнь или остановить ее. Он считает, что заключенный пытается исправить свою душу перед встречей с Богом.

Гонсалеса уже осмотрела команда трансплантологов в Медицинском отделении Техасского университета в Галвестоне. Его признали отличным кандидатом для донорства.

У заключенного редкая группа крови, поэтому его донорство может принести пользу человеку, которому сложно найти необходимое совпадение.

Из всей процедуры остается только провести саму операцию по удалению почки. Ее можно завершить в течение месяца.

Ранее представитель Департамента уголовного правосудия Техаса Аманда Эрнандес заявила, что Гонсалес подал заявку на участие в программе донорства, но был признан негодным.

Эрнандес не назвала причину. Но адвокаты заключенного говорят, что это было связано с необходимостью отложить казнь.