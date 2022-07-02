Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен союзными силами

Лисичанск окружен, без возможности вырваться из котла, заверил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ближайшее время начнется полномасштабное наступление на город», — подтвердил Кадыров.

Ранее сообщалось, что силы коалиции СВО сосредоточились сегодня на выполнении задачи по закрытию котла и блокировали все подступы к городу.

«Противнику … деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из городы перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи», — отметил глава Чеченской Республики.

По оценкам военных ЛНР в Лисичанске может находиться до двух тысяч военных ВФУ.