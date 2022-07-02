Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками

Рамзан Кадыров сообщил, что капкан для бойцов ВСУ полностью захлопнулся в Лисичанске.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией о том, что союзные войска захлопнули капкан для солдат ВСУ и полностью окружили Лисичанск.

Данную информацию Кадырову оперативно предоставил командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что для противника нет шансов прорваться сквозь плотное кольцо окружения, ведь все въезды и выезды из Лисичанска для армии ВСУ перекрыты.

По этой причине военным союзной армии остались лишь финальные штрихи для освобождения Лисичанска от украинских националистов.