Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками
Рамзан Кадыров сообщил, что капкан для бойцов ВСУ полностью захлопнулся в Лисичанске.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией о том, что союзные войска захлопнули капкан для солдат ВСУ и полностью окружили Лисичанск.
Данную информацию Кадырову оперативно предоставил командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что для противника нет шансов прорваться сквозь плотное кольцо окружения, ведь все въезды и выезды из Лисичанска для армии ВСУ перекрыты.
По этой причине военным союзной армии остались лишь финальные штрихи для освобождения Лисичанска от украинских националистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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