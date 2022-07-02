Журналист Антон Беккужев сообщил, что Пугачева вернулась в Россию
По словам журналиста, знакомые видели звезду в Москве. По его мнению, певица прилетела, чтобы "навести мосты" перед тем, как вернуться навсегда.
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми более 3-х месяцев назад уехали в Израиль. Однако Примадонна заявила, что это не навсегда, и к 1 сентября они вернутся назад.
Но многие в этом засомневались, так как именно на этот период у Галкина запланированы гастроли в Новой Зеландии.
Однако Алла Борисовна не просто сдержала свлово, но даже перевыполнила обещание. Журналист Антон Беккужев рассказал, что знакомые видели певицу в Москве. По словам Антона, Пугачева вернулась, чтобы подготовить почву для окончательного возвращения на родину.
«Не исключаю, что Примадонна прибыла в Юрмалу без Галкина. Ранее она говорила, что не намерена засиживаться в Израиле, и хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу», — цитирует журналиста Вумен.ру со ссылкой на сайт Blitz Center.
На самом деле, напоминает издание, Примадонну на днях видели в Юрмале. Она прогуливалась по пляжу в футболке-оверсайз, коротких шортах, кроссовках и бейсболке.
Поклонники звездной пары обсуждают тот факт, что Галкину пути назад нет. Сейчас у комика тур по Израилю, а в августе - по Латвии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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