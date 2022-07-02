Дэвид Бэкхем говорит, что его жена ест одно и то же 25 лет, Виктория не соглашается

Виктория Бэкхем в интервью Vogue Australia назвала свое питание «дисциплинированным». Ранее ее муж Дэвид Бэкхем рассказал, что она есть одно и то же последние 25 лет.

Во время выступления в подкасте iHeart Дэвид Бэкхем сказал, что очень эмоционально относится к еде и вину. Когда он есть что-то великолепное, то хочет, чтобы все попробовали это.

Он отметил, что его жена ест только овощи на пару и рыбу на гриле с тех пор, как он ее знает. Она отклонялась от этой схемы питания только 1 раз в жизни.

По словам Дэвида, это случилось во время беременности Виктории и стало одним из его любимых вечеров.

Сама Виктория говорит, что ест много полезных жиров: рыбу, авокадо, орехи. Она сказала, что регулярно употребляет алкоголь, если только у нее нет отдельных причин воздержаться от спиртного.

Виктория Бэкхем призналась, что она довольно экстремальна во всем, что делает, будь то еда, выпивка или тренировки.

Говоря о спортивных занятиях, она отметила, что ее программа состоит из пилатеса, бега в гору на беговой дорожке и интенсивных силовых тренировок.

Дэвид и Виктория познакомились в 1997 году, поженились в 1999 году. Сейчас у них четверо детей, старшему 23 года, младшему 10.