ERT: в Греции освободили российский танкер «Лана»

В Греции освободили из-под ареста танкер «Лана», который перевозил иранскую нефть под флагом РФ.

2 июля представители греческого телевидения ERT сообщили, что арестованный более двух месяцев назад российский танкер «Лана» был освобождён властями Греции и направляется в порт Пирей.

"Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США", - заявили представители ERT.