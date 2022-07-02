ERT: в Греции освободили российский танкер «Лана»
В Греции освободили из-под ареста танкер «Лана», который перевозил иранскую нефть под флагом РФ.
2 июля представители греческого телевидения ERT сообщили, что арестованный более двух месяцев назад российский танкер «Лана» был освобождён властями Греции и направляется в порт Пирей.
"Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США", - заявили представители ERT.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ERT: в Греции освободили российский танкер «Лана»
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