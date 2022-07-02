Садоводы рассказали о болезнях перцев и способах борьбы с ними
Должный уход не гарантирует полную защиту перцев от поражения опасными заболеваниями. Расскажем, как своевременно выявить признаки опасности и эффективно бороться с болезнями.
Основные причины, по которым появляются и развиваются заболевания у болгарского перца - нарушение агротехнических требований, ошибки при уходе за растением или воздействие насекомых-вредителей. В зависимости от типа заболевания, подбираться варианты решения проблемы. Главное своевременно выявить опасность и принять меры.
Заболевания болгарского перца и способы борьбы с ними:
- Серая гниль. Грибковая болезнь, поражающая прикорневую часть растения. Самый эффективный способ борьбы - удаление и уничтожение поражённых кустов. Эффективно борются с заболеванием препараты Фитоспорин, Барьер, Триходормин;
- Белая гниль. О появлении болезни свидетельствуют появление белого налёта у основания стебля, почернение стебля и водянистость листьев. Поражённые кусты следует немедленно удалить, а перцы обработать Топсином, Превекуром и Топазом;
- Фитофтороз. Болезнь наиболее активна в конце августа. На листьях и плодах перца появляются тёмно-бурые пятна. Стебли темнеют у основания и начинают гнить. Для борьбы с заболеванием применяются препараты Метаксил, Браво, Голд и другие фунгициды.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
ERT: в Греции освободили российский танкер «Лана»
Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада
Илон Маск и сыновья побывали на аудиенции у Папы Франциска, фото выложено в Твиттер
В ДНР вступил в силу новый УПК с описанием процедуры расстрела