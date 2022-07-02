Садоводы рассказали о болезнях перцев и способах борьбы с ними

Должный уход не гарантирует полную защиту перцев от поражения опасными заболеваниями. Расскажем, как своевременно выявить признаки опасности и эффективно бороться с болезнями.

Основные причины, по которым появляются и развиваются заболевания у болгарского перца - нарушение агротехнических требований, ошибки при уходе за растением или воздействие насекомых-вредителей. В зависимости от типа заболевания, подбираться варианты решения проблемы. Главное своевременно выявить опасность и принять меры.

Заболевания болгарского перца и способы борьбы с ними: