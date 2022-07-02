Садоводы рассказали о болезнях перцев и способах борьбы с ними

Должный уход не гарантирует полную защиту перцев от поражения опасными заболеваниями. Расскажем, как своевременно выявить признаки опасности и эффективно бороться с болезнями.

Основные причины, по которым появляются и развиваются заболевания у болгарского перца - нарушение агротехнических требований, ошибки при уходе за растением или воздействие насекомых-вредителей. В зависимости от типа заболевания, подбираться варианты решения проблемы. Главное своевременно выявить опасность и принять меры.

Заболевания болгарского перца и способы борьбы с ними:

  • Серая гниль. Грибковая болезнь, поражающая прикорневую часть растения. Самый эффективный способ борьбы - удаление и уничтожение поражённых кустов. Эффективно борются с заболеванием препараты Фитоспорин, Барьер, Триходормин;
  • Белая гниль. О появлении болезни свидетельствуют появление белого налёта у основания стебля, почернение стебля и водянистость листьев. Поражённые кусты следует немедленно удалить, а перцы обработать Топсином, Превекуром и Топазом;
  • Фитофтороз. Болезнь наиболее активна в конце августа. На листьях и плодах перца появляются тёмно-бурые пятна. Стебли темнеют у основания и начинают гнить.  Для борьбы с заболеванием применяются препараты Метаксил, Браво, Голд и другие фунгициды. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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