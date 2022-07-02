Советник Зеленского раскрыл секрет новой тактики России в спецоперации на Украине
Советник президента Украины, Михаил Подоляк видит изменения в способах ведения боевых действий российской армии.
«Это новая тактика России: нападения на соседние районы и оказание давления на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров», — заявил Подоляк в субботу в Киеве, согласно сообщениям различных СМИ.
Москве безразлично, как мир реагирует на «бесчеловечные удары» крылатыми ракетами по жилым кварталам. Но эта тактика не сработает.
Россия борется не за территориальные приобретения, а за уничтожение Украины и создание новой архитектуры безопасности в Европе, заявил советник президента Украины.
Он не понимает, «почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, которые считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс».
Тактика Москвы заключается в том, чтобы запугать мир и заставить его отвернуться от войны в Украине, говоря: «Делайте все, что они хотят. Главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы не видели его на страницах наших газет или по телевидению каждый день».
Опубликовано: Тарас Медведев
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