Эксперты рассказали, что пить и есть в жару, чтобы хорошо себя чувствовать

Очень полезны арбуз и огурец, которые больше чем на 90 процентов состоят из воды, а также зеленый чай и замороженный виноград.

В жару человеку нужно больше жидкости, чем обычно. Если баланс не пополнять, появятся неприятные симптомы: общий дискомфорт, потеря координации, слабость, раздражительность, головокружение.

Кроме того, вместе с потом выводятся соли и полезные минералы. Сертифицированный нутрициолог, фитнес-тренер Катя Цветова рассказала Woman.ru о продуктах, которые утоляют жажду и компенсируют нехватку полезных микроэлементов.

Арбуз

Это один из лучших "увлажнителей", так как арбуз на 92% состоит из воды. В нем много витаминов С и А, антиоксиданта ликопина. Кроме того, есть и калий, который регулирует состав электролитов тела, а еще - отвечает за кислотно-щелочной баланс.

Огурец

Этот овощ универсален для «охлаждающего» летнего меню, он на 95% состоит из воды. Он показан при проблемах с сердечно-сосудистой системы и пищеварительным трактом.

Замороженный виноград

Вместо мороженого лучше использовать замороженный виноград: он отлично охлаждает и питает.

Продукты, богатые белком

В жару не стоит отказываться от блюд, которые содержат белок. В рационе должны быть рыба, яйца, мясо птицы.

Вода и зеленый чай

В жару желательно пить воду без газа, около 2 литров в день. Небольшими порциями, через 15-30 минут.

Также полезен в жару зеленый чай: он благотворно влияет на сосуды, улучшает кровообращение, уменьшает чувство жажды. Кроме того, зеленый чай помогает справиться с дистонией. Пить его можно и в горячем, и в холодном виде.

Овощные и ягодные смузи

Еще один вариант - овощные и ягодные смузи. А вот от кофе и алкоголя в жару лучше отказаться, та как они выводят из организма воду.