Диетологи назвали худшие продукты и напитки для здоровья мозга

Определенные продукты и напитки желательно ограничить или полностью исключить из своего меню, потому что они повышают риск деменции и негативно сказываются на психическом здоровье.

Диетолог Сьюзан Келли говорит, что фруктовые соки содержат полезные вещества, но это сладкие напитки практически без клетчатки. Они снижают общий объем мозга.

При смешивании фруктов натуральные сахара высвобождаются из клеток. В свободном виде они быстрее всасываются в кровь. Фруктовые соки лучше заменить натуральными фруктами.

Алкогольные напитки ухудшают память и процесс обработки данных мозгом, способствуют развитию психических расстройств и депрессии.

Диетологи не рекомендуют женщинам выпивать более одной порции алкоголя в день, мужчинам – двух.

Выпечка, мороженое, йогурт, печенье, конфеты содержат рафинированный сахар, и поэтому они вредны для мозга. Сахар нарушает микробиом кишечника, который влияет на мозговую деятельность.

Рафинированные зерновые продукты вроде белого хлеба, макарон, риса и пиццы способствуют развитию воспалений, ухудшают психическое здоровье, уровень усталости.

Лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу и макаронам, а также овсянке и коричневому рису.

Чрезмерное потребление калорий негативно влияет на работу мозга. Переедание провоцирует не только ожирение, но еще и повышает риск болезни Альцгеймера.