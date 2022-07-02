Умер советский классик Леонид Шварцман в возрасте 101 года
Сергей Капков сообщил о смерти выдающегося советского режиссёра-мультипликатора еврейского происхождения Леонида Шварцмана на 102 году жизни.
2 июля шеф-редактор «Союзмультфильма» сообщил о смерти классика советской мультипликации Леонида Ароновича Шварцмана, который не дожил до своего 102 Дня рождения два месяца.
Леонид Шварцман подарил советскому зрителю «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Котёнок по имени Гав» и многие другие мультфильмы полюбившиеся представителям разных поколений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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