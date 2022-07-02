В центре Лисичанска на МК «Память» союзники по СВО водрузили Знамя Победы
Знамя Победы было водружено союзниками СВО в центре Лисичанска на мемориальном комплексе «Память», посвященном солдатам освободителям ВОВ.
Как ранее сообщил глава Чечни Разан Кадыров наступление в Лисичанске стремительно подвинулось к центру города сразу с нескольких сторон.
Спецназ «Ахмат» и военные ЛНР наступают с юга и уже дошли с боями до центра города.
Соратники президента ЧР докладывают с фронта, что в городе осталось много мирных жителей.
По словам Кадырова, освобождение горда дело нескольких дней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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