Знамя Победы было водружено союзниками СВО в центре Лисичанска на мемориальном комплексе «Память», посвященном солдатам освободителям ВОВ.

Как ранее сообщил глава Чечни Разан Кадыров наступление в Лисичанске стремительно подвинулось к центру города сразу с нескольких сторон.

Спецназ «Ахмат» и военные ЛНР наступают с юга и уже дошли с боями до центра города.

Соратники президента ЧР докладывают с фронта, что в городе осталось много мирных жителей.

По словам Кадырова, освобождение горда дело нескольких дней.