Посла Испании в Мали вызвали в МИД после комментариев о возможном вмешательстве НАТО
Посол Испании был вызван в пятницу правительством Мали после заявления министра иностранных дел Испании о военном вмешательстве НАТО в дела этого государства.
«Сегодня мы вызвали посла Испании в Министерстве иностранных дел, чтобы выразить решительный протест против его высказываний», — сказал глава МИДа Абдулай Диоп в пятницу вечером во время интервью национальному телевидению.
Ранее глава испанской дипломатии заявил, что не исключено вмешательство военного блока в дела Мали.
«Если бы это представляло угрозу нашей безопасности, мы бы это сделали», — заявил Хосе Мануэль Альбарес, глава испанской дипломатии, в кулуарах саммита Североатлантического Альянса в Мадриде.
«Эти замечания неприемлемы, недружественны и серьезны, потому что они склонны поощрять агрессию против независимой и суверенной страны», — оценил сказанное испанским коллегой министр иностранных дел Мали.
«Мы запросили объяснение, разъяснение этой позиции от правительства Испании. Мы надеемся, что это произойдет достаточно быстро», — добавил Абдулай Диоп.
«Министр должен помнить, что нынешняя ситуация с отсутствием безопасности и распространением терроризма в Сахеле прежде всего связана с интервенцией НАТО в Ливии, за последствия которой мы до сих пор расплачиваемся», — подчеркнул он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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