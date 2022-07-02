Посла Испании в Мали вызвали в МИД после комментариев о возможном вмешательстве НАТО

Посол Испании был вызван в пятницу правительством Мали после заявления министра иностранных дел Испании о военном вмешательстве НАТО в дела этого государства.

«Сегодня мы вызвали посла Испании в Министерстве иностранных дел, чтобы выразить решительный протест против его высказываний», — сказал глава МИДа Абдулай Диоп в пятницу вечером во время интервью национальному телевидению.

Ранее глава испанской дипломатии заявил, что не исключено вмешательство военного блока в дела Мали.

«Если бы это представляло угрозу нашей безопасности, мы бы это сделали», — заявил Хосе Мануэль Альбарес, глава испанской дипломатии, в кулуарах саммита Североатлантического Альянса в Мадриде.

«Эти замечания неприемлемы, недружественны и серьезны, потому что они склонны поощрять агрессию против независимой и суверенной страны», — оценил сказанное испанским коллегой министр иностранных дел Мали.

«Мы запросили объяснение, разъяснение этой позиции от правительства Испании. Мы надеемся, что это произойдет достаточно быстро», — добавил Абдулай Диоп.

«Министр должен помнить, что нынешняя ситуация с отсутствием безопасности и распространением терроризма в Сахеле прежде всего связана с интервенцией НАТО в Ливии, за последствия которой мы до сих пор расплачиваемся», — подчеркнул он.