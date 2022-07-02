Кадыров заявил о взятии союзными войсками Лисичанска
Рамзан Кадыров сообщил о том, что союзные войска РФ и ЛНР освободили Лисичанск от украинских националистов.
Глава Чеченской Республики в своём Telegram-канале заявил о том, что союзные подразделения РФ и ЛНР одержали победу в сражении с ВСУ за Лисичанск. Военные уже добрались до центра города.
Также Кадыров отметил, что бойцы ВСУ не позволяли мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, но с приходом российских солдат они наконец-то вздохнули с облегчением и выражают благодарность своим спасителям.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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