Кадыров заявил о взятии союзными войсками Лисичанска

Рамзан Кадыров сообщил о том, что союзные войска РФ и ЛНР освободили Лисичанск от украинских националистов.

Глава Чеченской Республики в своём Telegram-канале заявил о том, что союзные подразделения РФ и ЛНР одержали победу в сражении с ВСУ за Лисичанск. Военные уже добрались до центра города.

Также Кадыров отметил, что бойцы ВСУ не позволяли мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, но с приходом российских солдат они наконец-то вздохнули с облегчением и выражают благодарность своим спасителям.