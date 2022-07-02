Исследование показало, что в организме космонавтов происходят катастрофические изменения

В ближайшие десятилетия человечество планирует множество космических миссий. Это и программа НАСА Artemis по освоению Луны, и планы SpaceX по колонизации Марса. Но последствия пребывания в космосе для здоровья людей еще не до конца изучены.

Последние исследования показывают негативное влияние микрогравитации на организм человека. Ученые Университета Калгари выяснили, что после пребывания на борту МКС более трех месяцев у космонавтов произошла потеря костной массы.

Восстановить ее после возвращения на Землю удается только частично. Подобное явление происходит и на Земле, но под действием микрогравитации оно значительно усиливается.

Авторы исследования обнаружили, что за полгода в космосе костная масса разрушается на десятилетия.

Доцент кафедры кинезиологии, ведущий автор исследования Ли Гейбл говорит, что на здоровье костей влияет вес. Если он слишком низкий, возрастает риск развития остеопороза, кости становятся очень хрупкими.

У некоторых астронавтов после возвращения из космоса возникают проблемы с ходьбой и-за слабости и потери равновесия. Но другие чувствуют себя абсолютно нормально.

Эти данные указывают на необходимость тщательного исследования воздействия долгосрочных космических путешествий на человека.

Авторы планируют продолжить свою работу по изучению этого влияния воле долгосрочной перспективе.