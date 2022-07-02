ВОЗ сообщает о стремительном росте случаев обезьяньей оспы, в Европе их число утроилось
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в Европе утроилось количество случаев обезьяньей оспы и призывает усилить борьбу с заболеванием, чтобы оно не закрепилось на континенте.
В Африке заявляют, что рассматривают вспышку болезни как чрезвычайную ситуацию и просят Европу поделиться вакцинами, чтобы избежать проблем, возникших во время пандемии COVID-19.
Глава ВОЗ в Европе доктор Ханс Клюге указывает на необходимость дополнительных усилий, несмотря на то, что Агентство здравоохранения ООН не признало эскалацию вспышки глобальной чрезвычайной ситуацией.
Клюге отмечает, что остановить развитие болезни и переломить рост заболеваемости можно только с помощью срочных скоординированных действий.
На данный момент зафиксировано более 5000 заражений обезьяньей оспой в 51 стране мира, для которых эта болезнь нетипична. 99% случаев выявлено у мужчин.
Чаще всего люди сообщают о сыпи, лихорадке, мышечной боли, ознобе, рвоте и сильной усталости.
Риску заражения подвергается каждый, кто находился в контакте с заболевшим человеком, его одеждой или постельным бельем.
Пока о смертельных случаях не сообщается. Примерно 10% пациентов госпитализируют для лечения, один человек попал в реанимацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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