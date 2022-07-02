Кольцевая дорога в Париже перекрыта активистами-экологами

Экологический коллектив Last Renovation снова заблокировал кольцевую дорогу Парижа, чтобы предупредить правительство о проблемах климата.

После блокировки 29 июня автомагистрали A13 возле Порт-д'Отёй группа активистов-экологов Dernier Rénovation собралась около полудня на парижской кольцевой дороге в Порт-де-Шатийон, призвав правительство проголосовать за «закон о глобальном энергетическом обновлении».

«Давайте не позволим правительству заставить нас страдать от самых страшных бедствий, связанных с климатическим хаосом. Еще есть время вернуться к гражданскому сопротивлению», — призывает Last Renovation в своем Twitter-аккаунте.

Активисты, одетые в оранжевые жилеты, развернули транспарант на окружной дороге и сели на дорогу, блокируя проезд транспортных средств. Раздраженные автомобилисты пытались их вытеснить, затем в эвакуацию вмешалась полиция, в частности Бригада по пресечению насильственных действий.

Среди активистов была молодая девушка по имени Ализе, прославившаяся тем, что прервала теннисный матч на турнире «Ролан Гаррос».

Renovation, ответвление Extinction Rebellion, требует, чтобы правительство немедленно взяло на себя обязательство обеспечить всестороннюю и эффективную реконструкцию французского жилищного фонда к 2040 году и разработать простую и прогрессивную систему финансирования, которая поддерживает скромных домовладельцев.