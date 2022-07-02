Иностранцы о песне «Белые розы» Юрия Шатунова: Мы ее знаем и любим!
Песни Юрия Шатунова, безусловно, знает и любит вся Россия и СНГ, но как оказалось слушают его с удовольствием и за границей.
Звонкий голос этого исполнителя до сих пор можно услышать на шумных застольях и на домашних посиделках с друзьями. Одним словом, по всей стране раздаётся яркий голос Юрия Шатунова.
Но что думают об этой легенде иностранцы? Знают ли его? Ещё как знают! И также как и мы включают его песни и наслаждаются.
Вот,например, Alejandro Garsia пишет, что с тех пор как включил один из треков Шатунова, он влюбился и до сих пор слушает его песни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Иностранцы о песне «Белые розы» Юрия Шатунова: Мы ее знаем и любим!
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