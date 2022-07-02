Медведев заявил о завершении романа европейцев с украинцами
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев высказал своё мнение об отношении к украинским беженцам в Европе.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказался касательно изменившегося отношения к украинским беженцам и начинающихся протестах с целью депортации граждан Украины из Европы.
Медведев считает, что бурный роман между ЕС и украинскими беженцами уже подходит к своему логическому завершению, ведь от них уже устали, а поляки вспомнили про свой оголтелый национализм.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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