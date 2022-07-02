Медведев заявил о завершении романа европейцев с украинцами

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев высказал своё мнение об отношении к украинским беженцам в Европе.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказался касательно изменившегося отношения к украинским беженцам и начинающихся протестах с целью депортации граждан Украины из Европы.

Медведев считает, что бурный роман между ЕС и украинскими беженцами уже подходит к своему логическому завершению, ведь от них уже устали, а поляки вспомнили про свой оголтелый национализм.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 