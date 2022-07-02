Особенности ухода за петуниями в Июле

Когда петунии зацветают первый раз, им необходимо большое количество питательных веществ. Поэтому так важно на протяжении июля проводить корневые подкормки высоким содержанием азота.

В качестве эффективного удобрения я использую мочевину. Для приготовления рабочего раствора развожу 10 грамм вещества в 10 литрах воды. Как только на кустах появятся новые бутоны, подкормку стоит прекратить.

Чтобы ускорить рост побегов и одновременную защиту от мучнистой росы, можно провести подкормку монофосфатом калия. Такую подкормку благоприятно чередовать с внесением кальциевой селитры.

Если вы предпочитаете подкармливать свои цветы органикой, к середине лето от нее стоит отказаться. Потому как чрезмерное количество органики негативно скажется на цветении.

Если вы заметили пожелтение зеленой массы, это может означать что культурам не хватает железа. Во избежании развития хлороза стоит обработать растения лимонной кислотой и железным купоросом, разведенными в воде. Поливайте растения аккуратно, чтобы раствор не попадал на листовые пластины.

В качестве эффективной профилактики хлороза можно поливать петунии водой с щепоткой лимонной кислоты. Достаточно одного такого полива в неделю.

Своевременное удаление отцветших цветов

Избавляться от бутонов, которые отцвели, стоит не только из-за эстетической составляющей, но и по той причине, что на питание дополнительных бутонов растение расходует много сил. Ненужные бутоны стоит аккуратно удалять при помощи ножниц.

Если вы планируете размножать цветы семенами, оставьте несколько цветков для формирования семенных коробочек. Однако стоит отметить, что петунии, посаженные таким образом, не будут цвести также ярко, как материнские растения.

Летняя обрезка петуний

Обычно к июлю цветение ухудшается, а стебли вытягиваются. Чтобы наслаждаться цветением как можно дольше, в разгар лета стоит омолодить кусты посредством обрезки. Процедура заключается, которые также забирают силы у петуний.

Для обрезки понадобятся стерильные садовые ножницы, которыми нужно обрезать побеги на треть. Побеги ампельных видов и гибридов можно укоротить в половину длины.

Если вы хотите чтобы кусты росли в ширину, удаляйте точки роста молодых растений.

Обрезка — это всегда стресс для растений, поэтому по окончании процедуры стоит провести питательную подкормку.



Особенности полива петуний

Петунии — влаголюбивые культуры, им нужен систематический полив, особенно в середине лета. Если на улице стоит жара, я поливая свои клумбы только в утренние и вечерние часы. Если вы выращиваете петунии в горшках и кашпо, не допускайте застоя влаги.

Также в жаркую погоду желательно дополнительно опрыскивать петунии из пульверизатора. Такое увлажнение заметно освежит нежные цветы.

В принципе петуния нормально переносит переувлажнение, однако в этом случае должен быть организован грамотный дренаж.