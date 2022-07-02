Помните: перелив для петунии гораздо опаснее недолива

Целая куча заболеваний, в том числе хлороз и фузариоз, возникают именно из-за перелива!

Как поливать:

В идеале - тёплой отстоянной водой под корень. Но, скажу вам честно, я поливаю из шланга обычной водопроводной водой. К слову, вода у нас без хлора и других примесей, поэтому не вижу смысла её отстаивать, к тому же в жару не такая она и холодная.

Когда поливать:

Лучше всего утром или вечером - думаю, это и так все знают.

Многие спрашивают, как поливать ампельные и каскадные петунии с большими цветущими шапками.

Это просто: приподнимаю плети, просовываю шланг в горшок и готово. Поливать петунию сверху нежелательно, теряется декоративность и портятся цветы.

К тому же влажные листья в период холодных ночей или прохладных пасмурных дней привлекают на себя споры различных патогенных грибков.