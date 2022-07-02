Помните: перелив для петунии гораздо опаснее недолива
Целая куча заболеваний, в том числе хлороз и фузариоз, возникают именно из-за перелива!
Как поливать:
В идеале - тёплой отстоянной водой под корень. Но, скажу вам честно, я поливаю из шланга обычной водопроводной водой. К слову, вода у нас без хлора и других примесей, поэтому не вижу смысла её отстаивать, к тому же в жару не такая она и холодная.
Когда поливать:
Лучше всего утром или вечером - думаю, это и так все знают.
Многие спрашивают, как поливать ампельные и каскадные петунии с большими цветущими шапками.
Это просто: приподнимаю плети, просовываю шланг в горшок и готово. Поливать петунию сверху нежелательно, теряется декоративность и портятся цветы.
К тому же влажные листья в период холодных ночей или прохладных пасмурных дней привлекают на себя споры различных патогенных грибков.
Опубликовано: Антон Райт
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