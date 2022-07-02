Дорожная милиция назвала основные причины опрокидывания автомобилей на трассах
За последнее время, по данным ГАИ, на дорогах страны было довольно много опрокидываний транспортных средств. Вот основные причины этих происшествий.
Совершение резкого поворота рулевого колеса на высокой скорости.
Вхождение в крутой поворот на высокой скорости.
Толчок колеса о камень или другое препятствие.
Неравномерное расположение груза в кузове автомобиля или его перемещение на повороте.
В ГАИ добавили, что важно, конечно и поведение водителя. «Избыточное руление и резкие движения руля могут стать причиной потери контроля над автомобилем.
Такое поведение свойственно водителям в состоянии опьянения. Употребление даже малого количества алкоголя негативно влияет на мышечную координацию, зрительное восприятие и общее суждение человека», - отмечают в дорожной милиции.
Управляемость ухудшается из-за состояние шин. Имеются в виду сильный износ, неправильное давление, «непереобувание» к сезону.
Груз на крыше машины тоже повышает риски. «Чтобы избежать опрокидывания, на опасных участках дорог необходимо плавно поворачивать рулевое колесо и плавно снижать скорость.
Прежде чем загружать машину, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю, определите максимальную допустимую массу загрузки. Груз необходимо разместить максимально равномерно и хорошо его закрепить», - советует ГАИ.
Опубликовано: Иван Пантелеев
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