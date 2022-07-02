Reuters: более двух десятков членов экипажа потерпевшего крушение судна пропали без вести

В Южно-Китайском море тайфун «Чуба» разломил пополам судно, более 20 членов экипажа пропали без вести.

2 июля китайские власти сообщили о том, что у берегов Гонконга тропический тайфун «Чуба» разломил пополам инженерное судно с 30 членами экипажа на борту, трое из которых были спасены.

В настоящее время, сообщает Reuters, проходит поисково-спасательная операция по поиску 27 пропавших без вести в акватории Южно-Китайского моря.

Погодные условия значительно затрудняют работу спасателей.