Reuters: более двух десятков членов экипажа потерпевшего крушение судна пропали без вести
В Южно-Китайском море тайфун «Чуба» разломил пополам судно, более 20 членов экипажа пропали без вести.
2 июля китайские власти сообщили о том, что у берегов Гонконга тропический тайфун «Чуба» разломил пополам инженерное судно с 30 членами экипажа на борту, трое из которых были спасены.
В настоящее время, сообщает Reuters, проходит поисково-спасательная операция по поиску 27 пропавших без вести в акватории Южно-Китайского моря.
Погодные условия значительно затрудняют работу спасателей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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