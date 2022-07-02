Варшава вышла против украинских беженцев: «Здесь Польша, а не Укрополь!»

В польской столице одновременно с маршем ЛГБТ+ прошла акция правых, против засилья украинских беженцев.

Польские националисты политически выступили против своих украинских коллег, таких же правых, чьи жены и дети сейчас осели в их стране.

"Здесь — Польша, а не Укрополь!" скандировала толпа поляков (игра слов укр. и пол.).

Митинг прошел довольно мирно, правые лишь решили заострить внимание, что пора бы уже украинцам знать свое место в их стране.

С 1 июля страна отметила материальную поддержку беженцев, ранее были отменены и другие льготы.