Варшава вышла против украинских беженцев: «Здесь Польша, а не Укрополь!»
В польской столице одновременно с маршем ЛГБТ+ прошла акция правых, против засилья украинских беженцев.
Польские националисты политически выступили против своих украинских коллег, таких же правых, чьи жены и дети сейчас осели в их стране.
"Здесь — Польша, а не Укрополь!" скандировала толпа поляков (игра слов укр. и пол.).
Митинг прошел довольно мирно, правые лишь решили заострить внимание, что пора бы уже украинцам знать свое место в их стране.
С 1 июля страна отметила материальную поддержку беженцев, ранее были отменены и другие льготы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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