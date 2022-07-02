В автономной республике Каракалпакстан неспокойно, тысячи людей собрались в столице

Напомним, что поводом для беспокойства крупной автономии Узбекистана – Каракалпакии, стала конституционная реформа, которая отменит автономию.

В столице Каракалпакии сегодня по-прежнему неспокойно. Тысячи людей стекаются к Нукусу, где митингуют недовольные реформой жители автономии.

«Из северных районов Республики Каракалпакстан (Шымбай, Халкабад, Тахтакопир) народ движется в сторону столицы РК г. Нукус. По дороге разрушают блок-посты. Снова около рынка собираются люди. Снова используют эти гранаты, после которых не слышишь ничего. Используется слезоточивый газ. Сам президент уже в Нукусе, который закрыт со всех сторон. Люди не могут попасть в город, на въезде скопилось около 20 тыс. человек. Мобильный интернет и вайфай все ещё не работают по всему Каракалпакстану. В Нукусе жгут шины», - рассказали подписчики ТК «Операция Z».

Власти утверждают, что вопроса об автономии на референдуме нет. На обсуждение вынесут пункты о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

В МВД и МИД Узбекистана уже заявили о попытке захвата власти и готовят возможные силовые меры против протестующих. Были задержаны организаторы протестов. Власти страны не отрицают внешнего вмешательства в раздувание политического протеста.